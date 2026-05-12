  Lucas Torreira saldırıya uğradı! Beyoğlu'nda darp edildi
Lucas Torreira saldırıya uğradı! Beyoğlu'nda darp edildi

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Beyoğlu'nda bir kafede saldırıya uğradı. Yıldız oyuncuya yumruk atan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınırken, Torreira'nın şikayetçi olduğu öğrenildi.

AA12 Mayıs 2026 Salı 23:56 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi (32) olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı.

Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirledi.

Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

