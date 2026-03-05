Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, El Espectador'a açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini söyledi. Torreira, Uruguay Milli Takımı'na dönmek istediğini ve hayalinin Dünya Kupası olduğunu dile getirdi. İşte Lucas Torreira'nın sözleri...

"AYRILMAK İSTEMİYORUM"

"Beni seven yerde oynuyorum ve bugün beni seven ve bana oynama özgürlüğü veren kulüp Galatasaray. Buradan ayrılmak istemiyorum, tarih yazmaya devam etmek istiyorum."

"Uruguay'a taşınmak istiyorum. Evimi çok özlüyorum ama ülkede oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Türkiye'de çok mutluyum."

"KİMSE ARAMADI"

"Boca'da oynamak istediğimi söylemekten yoruldum ama beni isteyen yerde oynuyorum ve Boca'dan kimse beni aramadı."

"EN İYİ DÖNEMLERİMDEN"

"Kariyerimin en iyi dönemlerinden birini yaşıyorum."

MİLLİ TAKIM MESAJI

"Milli takıma çağrılmak beni çok heyecanlandırıyor. Pes etmiyorum ve Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. Umudumu asla kaybetmiyorum."

"BIELSA İLE SORUNUM OLMADI"

"Bielsa ile hiçbir zaman bir sorunum olmadı. Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığımız maçtan sonra sosyal medyada paylaştığım gönderiyle onu kırdıysam özür dilerim. Kötü niyetli biri değilim. Her zaman milli takımda olmak istiyorum."

"ÖNEMLİ HİSSEDİYORUM"

"Flavio Perchman (Nacional Başkan Yardımcısı) ile bir konuşma yaptım. Bana güvenmek istediğini söyledi ama ben dürüst davrandım ve Uruguay'a geri dönmeyi düşünmediğimi söyledim. Galatasaray'da kendimi çok önemli hissediyorum."

"Son yıllarda Galatasaray için çok önemli şeyler başardığımızı düşünüyorum. Önemli kupalar kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasındayız. Tarih yazmak için çok istekliyiz!"

JUVENTUS - LIVERPOOL

"Juventus ikinci maçında maçın genelinde iyi değildik. Çünkü ikinci yarının başında onlar bir oyuncu eksik kaldı ve bizim bundan avantaj sağlamamız gerekiyordu ama biz oynamayı bıraktık. Onlar üzerimize gelmeye başladı. Ben de ceza sahası içinde gereksiz bir faul yaptım ve penaltı oldu. Bu da onların ikinci yarıya farklı bir enerjiyle çıkmasına neden oldu.

Ama sonrasında biraz daha sakin düşününce şunu kabul etmek gerekiyor: takım genel olarak çok iyi bir eşleşme oynadı ve bana göre turu geçmeyi hak eden taraf bizdik. Bu yüzden mutluyuz.

Şimdi sıradaki turda Liverpool ile oynayacağız. Onları zaten tanıyoruz. Grup aşamasında karşılaşmıştık, burada onlara karşı çok iyi bir maç oynayıp kazanmıştık. Ama bunun kolay olmayacağını da biliyoruz.

Çünkü iki maç üzerinden oynanacak ve onlar da kendi sahalarında çok güçlü. Umarım iç sahadaki maçta iyi bir avantaj elde edebiliriz."

"HAYAL KURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

"Daha önce Liverpool'u da yendik, geçen yıl Tottenham'ı da yendik. Büyük maçlar oynadık ve hayal kurmaya devam etmek istiyoruz.

Liverpool maçına sadece "bakalım ne olacak" diye gitmiyoruz. Mücadele etmek ve hayal kurmaya devam etmek istiyoruz. Çok istekliyiz ve Liverpool'a karşı mücadele edebilecek güçlü bir kadroya sahip olduğumuzun da farkındayız."

"ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELDİM"

"Her zaman zorlukların üstesinden gelmeyi başardım. Özellikle olumsuzluklara karşı hep mücadele ettim. Bunun da sırrı çok basit: çalışmak. Bu işte büyük bir gizem yok; çok çalışmak, çok emek vermek ve özellikle disiplin gerekiyor. Günümüzde en önemli şey disiplin ve zihniyet. Her zaman kazanma zihniyeti, her zaman pozitif bir zihniyet."

"GURUR DUYUYORUM"

"Galatasaray formasını giydiğim için gurur duyuyorum! Mesela geçen hafta kaptan olarak çıktığım ilk maçtı. O pazubandı takmanın getirdiği sorumluluk çok büyük ve benim için çok özel bir andı. Gol attıktan sonra tribüne gidip taraftarların arasına atladım ve benim için çok güzel bir andı."

"AYRILMAMI İSTEMİYORLAR"

"Beni burada çok iyi görüyorlar ve kulüpten ayrılmamı istemiyorlar. Taraftarlar da bana karşı çok sevgi dolu. Ben de bu renkleri sonuna kadar savunuyorum. Ben dört yıldır burada olduğum için çok mutluyum. İki yıl daha sözleşmem var. Memnunum. Gelecekte ne olacağını göreceğiz."

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Lucas Torreira, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

Lucas Torreira'nın, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.