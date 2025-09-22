İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2025 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3694
  • EURO
    48,8565
  • ALTIN
    4983.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lucas Torreira: Şu anda çok iyi değiliz
Spor

Lucas Torreira: Şu anda çok iyi değiliz

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Konyaspor maçının ardından dikkat çeken sözler kullandı.

HABER MERKEZİ22 Eylül 2025 Pazartesi 22:32 - Güncelleme:
Lucas Torreira: Şu anda çok iyi değiliz
ABONE OL

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Konyaspor maçının ardından dikkat çeken sözler kullandı.

Uruguaylı futbolcu, "Gerçekten gol attığım ve galibiyet için mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nden sonra imajımızı değiştirmemiz önemliydi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Şu anda çok iyi değiliz, takım olarak gelişmeliyiz. Ligde de gelişen takımlar var. Çok önemli olan maçları da kazanmamız gerekiyor ve uzun bir sezonun bizi beklediğinin farkında olmamız gerekiyor." dedi.

Torreira, golünün ardından fazla sevinmemesiyle ilgili gelen soru sonrası, "Birçok duygu var maç içerisinde ve hafta arasında. Şampiyonlar Ligi'nden dolayı çok üzgündüm. İyi başlamıştık, hesapta olmayan bazı sonuçlar alınca mutsuz oluyorsunuz. Büyük bir kulübün formasını giyiyoruz ve çok fazla duygu yaşıyorsunuz. Gol sevincinden sonra çok fazla duygu yaşamış olabilirim ama takıma yardımcı oldum ve puan farkını açarak lider olarak devam ediyoruz." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.