1 Mart 2026 Pazar
Spor

Lucas Torreira: Takımım için mücadele ediyorum

Galatasaray'da 1 gol ve 1 asistle takımının Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetin mimarlarından olan Lucas Torreira mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2026 Cumartesi 22:52 - Güncelleme:
Lucas Torreira: Takımım için mücadele ediyorum
Alanyaspor maçında yaptığı 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Lucas Torreira, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Torreira, "Mutluyuz. Zor bir rakibe karşı oynayacağımızı, iyi oyunları olduğunu biliyorduk. İlk yarıda bizi çok zorladılar. Odaklanmayı ve gelişmeyi bildik. Zor maç olsa da takım olarak iyi oynadık. Çok yorgunduk. Juventus'a karşı 2 tane zor maç oynadık. Taraftarımızın önünde bu büyük maçı çıkarmak ve kazanmak önemliydi. Benim için çok önemli olan 2 kişi beni bu formayla göremedi, gollerimi göremedi. 4 yıldan fazla süredir buradayım. Herkese çok teşekkür ederim. Benim yanımdalardı. Beni çok iyi karşıladılar. Uruguay'da babam, arkadaşlarım, ailem var. Onları da özlemle anıyorum. Bu formayı giyenler arasında dünyanın en mutlu insanı benim" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli orta saha, "Her gün çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde, ligde galip gelmemiz için taraftar hep destek oluyor. Çok kıymetliler bizim için. Ben takımım için mücadele ediyorum. 3 tane lig şampiyonluğumuz var. Kupalar var. Şampiyonlar Ligi'nde de güzel bir noktadayız. Bu büyük kulüp nerelere geldi, durup keyfini çıkarmamız lazım. Türk bayrağını da orada temsil ediyoruz. Bunun keyfini hep birlikte çıkarmalıyız" dedi.

