İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2023 Pazar / 12 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lucas Torreira ve Sacha Boey cezalı duruma düştü
Spor

Lucas Torreira ve Sacha Boey cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torriera ile Fransız futbolcusu Sacha Boey, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

IHA24 Aralık 2023 Pazar 21:12 - Güncelleme:
Lucas Torreira ve Sacha Boey cezalı duruma düştü
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele etti. Karşılaşmanın 63. dakikasında orta sahada Edin Dzeko'ya yaptığı faul sonrasında hakem Arda Kardeşler, Lucas Torreira'ya sarı kart gösterdi. Sacha Boey da maçın 73. dakikasında Joshua King ile yaşadığı tartışmadan dolayı sarı kart gördü.

Takımda sarı kart sınırında olan isimlerden yer alan Torreira ve Boey, böylece cezalı duruma düştü. İki futbolcu, Konyaspor maçında sarı kart cezalarından dolayı oynayamayacak.

  • Lucas Torriera
  • Sacha Boey
  • sarı kart

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.