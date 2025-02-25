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Spor

Lucas Torreira'dan derbi sonrası paylaşım: Biz eşsiziz

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların yıldızı Lucas Torreira, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

HABER MERKEZİ25 Şubat 2025 Salı 14:21 - Güncelleme:
Lucas Torreira'dan derbi sonrası paylaşım: Biz eşsiziz
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Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Uruguaylı orta saha oyuncusu Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından sosyal medya hesabından, "Her zaman bu renkler için savaşıyorum. Teşekkürler Galatasaray. Biz eşsiziz." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Torreira'nin bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 35 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3024 dakika sahada kalan 29 yaşındaki Uruguaylı yıldız oyuncu, 1 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulundu.

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