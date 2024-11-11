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Spor

Lucas Torreira'dan kariyer rekoru! Galatasaray seriyi sürdürdü

Galatasaray Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Karadeniz ekibi Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi bildi. Sarı kırmızılı ekip bu skorla seriyi sürdürdü ve milli araya lider girdi.

Akşam11 Kasım 2024 Pazartesi 09:20 - Güncelleme:
Lucas Torreira'dan kariyer rekoru! Galatasaray seriyi sürdürdü
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4 asiste ulaşan Torreira, kariyer rekorunu kırdı. Jakobs, tedbir amacıyla devrede oyundan alındı. Davinson sarı kart cezalısı durumuna düştü...

Avrupa dönüşlerinde erken gollerine alıştıran Cim-Bom, bu kez perdeyi neredeyse santrada açtı. Henüz 3'üncü dakikada Torreira'nın sağ kanattan kestiği ortayı, 'gol cambazı' Osimhen çok sert bir kafa vuruşuyla tamamladı: 1-0. Samsun, Aslan'ı kontralarla vurmaya çalışsa da özellikle Davinson'un tecrübesi, Karadeniz ekibinin çabalarını sonuçsuz bıraktı. İkinci yarının başında ise tam tersi tablo yaşandı;

İlk yarıda sıkça zorlayan Dimata'nın kazandırdığı penaltıyı 50'de Ntcham ağlara gönderdi: 1-1. Aslan'ın cevabı ise gecikmedi; 55'te Yunus'un ortasında kaleci Okan'ın hatasını Osimhen affetmedi: 2-1. 75'te oyuna giren Batsman, 85'te farkı 2'ye çıkarsa da Bennasser, 90+3'te VAR uyarısıyla gelen penaltı ile skoru tayin etti: 3-2.

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