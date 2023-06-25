Lucas Torreira'dan kötü haber! İtalya'ya gidiyor

Pablo Bentancur yaptığı açıklamada, "Lucas Torreira, geçtiğimiz sezon en parlak şampiyonluğunu yaşadı. Galatasaray'ın Lucas Torreira'yı satılığa çıkarmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. İnanılmaz bir performans sergileyerek tüm bonuslara kolayca ulaştı. Gelecek hafta Lazio'nun teklifini dinlemek için kulüpte bir randevum var. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve Lucas, İtalya'yı her zaman sevmiştir. Ancak çok açık konuşmak zorundayım. Lucas satılık değil ama iş, iştir. Bu randevuyu kabul ettik ve Roma'ya gideceğiz. Lazio gibi büyük bir kulübe saygı duymak ve ne önermek istediklerini duymak istiyorum" şeklinde konuştu.

GALATASARAY LUCAS TORREIRA'YI KADRODA TUTMAK İSTİYOR

Galatasaray gelecek sezon ligde ve Şampiyonnlar Ligi'nde mücadele edecek olması sebebiyle taraftarın "Atom Karınca" lakabı taktığı ve orta sahanın yıldızı konumunda olan Lucas Torreira'yı kadrosunda tutmak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Uruguaylı yıldız oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 34 maçta forma giyerken takmına 1 asistlik katkı sağladı.