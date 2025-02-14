İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2025 Cuma / 16 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2329
  • EURO
    38,0627
  • ALTIN
    3361.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a destek

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk hakkında bir paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu, yaptığı paylaşımda 'Her zaman senin yanındayız. Bu forma için sonuna kadar birlikte savaşacağız. Büyüksün!' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi14 Şubat 2025 Cuma 19:52 - Güncelleme:
Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a destek
ABONE OL

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk hakkında bir paylaşımda bulundu.

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Okan Buruk ile bir fotoğrafını paylaşan Torreira, "Her zaman senin yanındayız. Bu forma için sonuna kadar birlikte savaşacağız. Büyüksün!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın AZ Alkmaar karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyet sonrası Galatasaray camiası içinde teknik direktör Okan Buruk'a yönelik eleştiriler artmıştı.

Lucas Torreira, yaptığı paylaşımla Buruk'un yanında olduğunu ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.