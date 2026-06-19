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Spor

Lucas Torreira'dan paylaşım! ''Mauro Icardi kalıyor''

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira'dan Mauro Icardi için flaş bir paylaşım geldi. Uruguaylı oyuncu, Icardi ile fotoğrafını paylaşarak 'Kalıyor' yazdı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ19 Haziran 2026 Cuma 11:30 - Güncelleme:
Lucas Torreira'dan paylaşım! ''Mauro Icardi kalıyor''
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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sözleşme görüşmeleri devam eden Mauro Icardi ile fotoğrafını paylaştı.

Torreira fotoğrafın altına sarı kırmızı kalp koyarak "Kalıyor" yazdı.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sabah'a verdiği röportajda Mauro Icardi ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifimi yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz."

ICARDI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geride kalan sezonda 47 maçta görev aldı. Yıldız golcü bu karşılaşmalarda 16 gol atarken 3 asistlik katkı sağladı.

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