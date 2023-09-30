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Spor

Lucas Torreira'ya İspanya'dan sürpriz talip

Galatasaray'ın 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'ya İspanya'dan sürpriz bir talip çıktı.

30 Eylül 2023 Cumartesi 12:13 - Güncelleme:
Lucas Torreira'ya İspanya'dan sürpriz talip
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Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'ya sürpriz bir talip çıktı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Celta Vigo'nun Uruguaylı futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Celta Vigo'nun Torreira'yı öncelikli hedef olarak belirlediği ve ara transfer döneminde görüşmelerin başlamasının beklendiği ifade edildi.

27 yaşındaki futbolcunun adı daha önce de İtalyan ekipleriyle anılmıştı.

Galatasaray'ın geçen yaz kadrosuna kattığı Torreira'nın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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