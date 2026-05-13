İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4186
  • EURO
    53,2132
  • ALTIN
    6862.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lucas Torreira'ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Spor

Lucas Torreira'ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Dün akşam saatlerinde Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi.

IHA13 Mayıs 2026 Çarşamba 11:21 - Güncelleme:
Lucas Torreira'ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
ABONE OL

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinde Y. Y. adlı kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı. Torreira'nın olayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, yakalanan şüpheli gözaltına alınmıştı. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren Y. Y.'nin emniyetteki sorgusunun tamamlandığı öğrenildi. Şüphelinin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildiği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Alkollü yolcu ortalığı birbirine kattı: Otobüsün içi savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.