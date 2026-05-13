Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi.
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinde Y. Y. adlı kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı. Torreira'nın olayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, yakalanan şüpheli gözaltına alınmıştı. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren Y. Y.'nin emniyetteki sorgusunun tamamlandığı öğrenildi. Şüphelinin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildiği belirtildi.