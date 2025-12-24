Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Arjantin basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

YENİDEN TORREIRA

El Crack Deportivo'nun haberine göre; Boca Juniors, sarı kırmızılı ekibin Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira'ya talip oldu. Boca Juniors'un, Milton Delgado'nun satılma ihtimalinden dolayı yönetimi yeni bir ön libero arayışına ittiği bildirildi.

Haberde kulüp başkanı Juan Roman Riquelme'nin Lucas Torreira için yaklaşık 12 milyon dolarlık bir teklif sunması halinde sürecin hızlanabileceği öne sürüldü.

Aynı haberde, Boca'nın Lucas Torreira'yı kadrosuna katması durumunda projeyi daha da büyütüp Paulo Dybala gibi bir yıldızla birlikte ses getirecek bir hamle yapabileceği iddia edildi.

Uruguaylı oyuncunun temsilcisi Pablo Bentancur, birkaç ay önce yaptığı açıklamalarla bu iddiaların dozunu düşürmüştü. Bentancur, Carve Deportiva'ya verdiği demeçte Torreira'nın Galatasaray için çok önemli olduğunu ve kısa vadede transferin zor göründüğünü vurgulamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Boca Juniors ile adı daha önce de geçen Torreira, bu sezon Galatasaray'da bu sezon çıktığı 23 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.