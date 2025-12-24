İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8556
  • EURO
    50,7003
  • ALTIN
    6190.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lucas Torreira'ya talip çıktı! Arjantin devi peşine düştü
Spor

Lucas Torreira'ya talip çıktı! Arjantin devi peşine düştü

Galatasaray'ın 29 yaşındaki Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Arjantin basınında yer alan habere göre Boca Juniors, Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'ya talip oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Aralık 2025 Çarşamba 15:05 - Güncelleme:
Lucas Torreira'ya talip çıktı! Arjantin devi peşine düştü
ABONE OL

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Arjantin basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

YENİDEN TORREIRA

El Crack Deportivo'nun haberine göre; Boca Juniors, sarı kırmızılı ekibin Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira'ya talip oldu. Boca Juniors'un, Milton Delgado'nun satılma ihtimalinden dolayı yönetimi yeni bir ön libero arayışına ittiği bildirildi.

Haberde kulüp başkanı Juan Roman Riquelme'nin Lucas Torreira için yaklaşık 12 milyon dolarlık bir teklif sunması halinde sürecin hızlanabileceği öne sürüldü.

Aynı haberde, Boca'nın Lucas Torreira'yı kadrosuna katması durumunda projeyi daha da büyütüp Paulo Dybala gibi bir yıldızla birlikte ses getirecek bir hamle yapabileceği iddia edildi.

Uruguaylı oyuncunun temsilcisi Pablo Bentancur, birkaç ay önce yaptığı açıklamalarla bu iddiaların dozunu düşürmüştü. Bentancur, Carve Deportiva'ya verdiği demeçte Torreira'nın Galatasaray için çok önemli olduğunu ve kısa vadede transferin zor göründüğünü vurgulamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Boca Juniors ile adı daha önce de geçen Torreira, bu sezon Galatasaray'da bu sezon çıktığı 23 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.