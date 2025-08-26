İSTANBUL 28°C / 20°C
Spor

Lucas Vazquez'in yeni adresi belli oldu

Transferde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan deneyimli sağ bek oyuncusu Lucas Vazquez, Alman ekibiyle anlaştı.

HABER MERKEZİ26 Ağustos 2025 Salı 12:36 - Güncelleme:
Lucas Vazquez'in yeni adresi belli oldu
Real Madrid ile sözleşmesi bittikten sonra serbest kalan Lucas Vazquez'in yeni adresi belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Leverkusen, İspanyol oyuncuyla anlaştı. İmzaların önümüzdeki saatlerde atılması bekleniyor.

F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLGİLENMİŞTİ

Deneyimli sağ bek, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti ancak transfer gerçekleşmemişti.

PERFORMANSI

10 yıl formasını giydiği Real Madrid ile geçtiğimiz sezonun sonunda yollarını ayıran Vazquez, son sezonunda 53 maça çıkıp 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

