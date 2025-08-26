Real Madrid ile sözleşmesi bittikten sonra serbest kalan Lucas Vazquez'in yeni adresi belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Leverkusen, İspanyol oyuncuyla anlaştı. İmzaların önümüzdeki saatlerde atılması bekleniyor.

F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLGİLENMİŞTİ

Deneyimli sağ bek, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti ancak transfer gerçekleşmemişti.

PERFORMANSI

10 yıl formasını giydiği Real Madrid ile geçtiğimiz sezonun sonunda yollarını ayıran Vazquez, son sezonunda 53 maça çıkıp 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.