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Lucescu adım adım Beşiktaş'a

Mircea Lucescu, 2.5 milyon eurodan daha az bir maaşa çalışmayı kabul etti. 30 milyon euro azalacak maaş bütçesiyle de kadro daralacak. Lucescu, mütevazı şartlarda da takımı taşıyabileceği inancında.

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MiRCEA Lucescu’nun 2. Beşiktaş dönemi yaz aylarında başlayacak. Rumen basınındaki haberlere göre; iki taraf arasında anlaşma sağlandı. Şenol Güneş’in ayrılığının ardından, 73 yaşındaki teknik adam Siyah-Beyazlı takımın yeni patronu olacak. A Milli Takım’da Lucescu’nun yerini alan Şenol Güneş’in Beşiktaş’taki yerini de böylece Lucescu teslim alacak. Daha önce kadronun daralacağını söyleyen Başkan Orman’ın planları da Luce ile hayata geçecek.
 
YERLİLERİ TANIMASI AVANTAJ
 
Yaklaşık 2 sezon A Milli Takımı çalıştıran kurt hoca, yerli oyuncuları çok iyi tanıyor. Başkan Fikret Orman da altyapıdan gelecek oyuncular ve pazardaki yetenekli Türk oyuncularla yeni bir iskelet oluşturma peşinde. ‘Feda’ sezonunda yaşanan oluşumun benzeri Luce ile yakalanmaya çalışılacak. Mircea Lucescu da bunun üstesinden gelebileceğini iletti. Lucescu’nun ikinci Beşiktaş dönemine başlamasına çok kısa bir süre kaldı.
 
100. YILDA ŞAMPİYON OLMUŞTU
 
Türkiye’de ilk olarak Galatasaray’la lig şampiyonluğu ve UEFA Süper Kupası zaferi tadan Rumen çalıştırıcı, Beşiktaş’ın yolunu tuttu. Lucescu ile yeni kadro kuran Siyah-Beyazlılar, 100. yıl şampiyonluğunu yakalamış, Sergen Yalçın gibi disiplin sorunu olan oyuncular da performansını yükseltmişti. Hocalığının son demlerindeki Lucescu, Beşiktaş ile yeni başarılar yakalayıp, Ukrayna’da yaptığı gibi buraya da damga vurma arzusunda.
 
Akşam
 

''Bizim, Siyonist uşaklarına verecek tek karış toprağımız yok!''

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