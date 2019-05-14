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Lucescu adım adım Beşiktaş'a

Yunanistan’da oğlu Razvan’ın PAOK’la yaşadığı şampiyonluk kutlamalarına katılan Lucescu’nun, Beşiktaş’la anlaştığı iddia edildi. Rumen teknik adamın Ferguson’dan sonra en çok kupa (32) kazanan hoca olduğu da hatırlatıldı.

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BEŞİKTAŞ’TA Şenol Güneş’in yerine kimin teknik direktör olacağı konusunda söylentiler sürüyor. Başkan Fikret Orman’ın, “Yeni hocanın kim olacağını kongreden sonra açıklarız” şeklindeki sözlerine istinaden Avrupa ve Rumen basını yeniden Lucescu’nun ismini vitrine çıkartmaya başladı.
 
Goal.com, Yunanistan’da oğlunun kazandığı şampiyonluğun kutlamalarına katılan Mircea Lucescu’nun, Beşiktaş’la anlaşmasının önümüzdeki hafta açıklanacağını iddia etti. 73 yaşındaki başarılı Rumen teknik adamın, daha önce Siyah-Beyazlı yönetimle görüştüğü ve anlaştığı da öne sürüldü.
 
GELECEK SENE DE DEVAM ETSİN!..
 
Oğlu Razvan Luscescu’nun, PAOK’la yaşadığı şampiyonluğun kutlamalarında konuşan Lucescu, “Razvan geçen sene kazanması gereken bu kupayı, bu sezon kazandı. Ben de onunla bu özel gününde birlikte olmak ve sevincini paylaşmak istedim. Razvan her zaman futbolun kendisi için bir iş olduğunu bilmesi gerekir. Onu bir baba olarak tebrik ediyorum. Bu başarının benim için, PAOK ailesi için ne anlama geldiğini fark etmesini istiyorum. Ne olduğunu görmek harika ve gelecek sezon devam edeceğini umuyorum” şeklinde konuştu.
 
BEN ÇOK FAZLA KUPA KALDIRDIM
 
Lucescu kendi kariyerine nasıl devam edeceği konusunda sır vermezken, “Kariyerimde birçok kupa kazandım ve Razvan’ın bu anları tekrarlamasını istiyorum” ifadesini kullandı. İskoç Teknik Direktör Alex Ferguson’dan sonra Avrupa’da en çok kupa kazanan teknik direktör olarak tarihe geçen Lucescu’nun 32 kupası bulunuyor. 49 kupayla ilk sırada bulunan Alex Ferguson’un açık ara lider olduğu listede Mircea Lucescu’nun en yakın takipçisi 390 kupa kazanan Valeri Lobanovski olarak dikkat çekiyor.
 
Akşam
 
 
 

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