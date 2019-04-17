Lucescu Beşiktaş için hazır
BEŞİKTAŞ’TA Şenol Güneş’ten sonra kimin teknik direktörlük koltuğunda oturacağı konusu netlik kazanmadığı için söylentilerin de ardı arkası kesilmiyor.
Lucescu’nun son Başakşehir maçını izlemek için Vodafone Park Stadı’na gelmesi, ülke basınında bu konudaki haber ve iddiaları artırdı. Rumenler, Luscescu’nun, Şenol Güneş’ten görevi devralmaya hazırlandığını iddia etti. Ülke basınında dün yer alan haberlerde Rumen hocanın yardımcılığını ise eski Beşiktaşlı oyuncu Tayfur Havutçu’nun yapacağı iddia edildi.
Akşam
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