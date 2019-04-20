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Lucescu, Beşiktaş için kolları sıvadı

Fikret Orman, konuyla ilgili olarak 'Mircea Lucescu, 100. yılımızda takımımızı şampiyon yapmış, bizim için kıymetli bir isim. Hoca adaylarımız arasında yer alıyor' ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek teknik direktör konusunda Mircea Lucescu ismi ön plana çıkarken, başkan Fikret Orman, bu konudaki sessizliğini bozdu.
 
Uşak'ta katıldığı Kartal Yuvası mağazasının açılışında konuşan başkan Orman, Lucescu- Beşiktaş flörtünü doğruladı.
 
Orman, tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili soruya şu cevabı verdi:
 
GELECEK SEZON İÇİN KOLLARI SIVADI
 
"Mircea Lucescu bizim çok sevdiğimiz, eski bir hocamız. 100. yılımızda bizi şampiyon yapmış, çok kıymetli bir isim. Birçok alternatifimiz var. Lucescu da o sürece geldiğimiz zaman konuşacağımız hocalardan birisi."
 
Orman, her ne kadar 'aday' vurgusunu yapsa da tarafların büyük ölçüde anlaştığı, resmi açıklamanın siyah- beyazlı kulübün 12 Mayıs'taki seçimli genel kurulundan sonra yapılacağı belirtildi.
 
Beşiktaş'ın, Başakşehir'i 2-1 yendiği karşılaşmayı da izleyen Rumen çalıştırıcının ise gelecek sezon planları için şimdiden kolları sıvadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
 
(Sabah)
 
 

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