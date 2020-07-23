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Spor

Lucescu Dinamo Kiev'de

Ukrayna takımı Dinamo Kiev, Teknik Direktör Mircea Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaştı.

23 Temmuz 2020 Perşembe 15:23 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 16:03
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Türkiye’de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşayan, A Milli Futbol Takımı’nda da görev alan Rumen teknik adam Mircea Lucescu’nun yeni adresi belli oldu. Lucescu, Ukrayna takımlarından Dinamo Kiev ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, deneyimli çalıştırıcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

74 yaşındaki teknik adam kariyerinde Dinamo Bükreş, Brescia, Inter, Rapid Bükreş, Shaktar Donetsk ve Zenit’i de çalıştırdı.

Ukrayna’yı özlediğini söyleyen Lucescu, "Burada başarılı yıllar geçirdim. Taraftarlarla çok iyi bir ilişkim vardı. Bana güvenen Dinamo Kiev Başkanı Surkis’e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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