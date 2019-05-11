Lucescu Fenerbahçe yolunda

ROMANYA basınından Fenerbahçe ile ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi. Romanya’nın spor kanalı Sport Pro-TV’de yer alan habere göre; Mircea Lucescu gelecek sezon Sarı-Lacivertli takımı çalıştırmak ve İstanbul’un 3 büyüğünde de şampiyonluk yaşayan tek yabancı teknik adam olarak tarihe geçmek istiyor. Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş’ta görev alan Rumen hoca, Kasımpaşa-F.Bahçe maçını Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile birlikte izlemişti. 73 yaşındaki çalıştırıcının bu karşılaşmalarda bol bol not alması da dikkatlerden kaçmamıştı.

İYİ BİR DÖNÜŞ YAPACAKLAR

Mircea Lucescu, son verdiği röportajda F.Bahçe ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: F.Bahçe, Türk futbolunun lokomotif takımlarından birisidir ve unutulmasın ki bu ligin dişli bir Fenerbahçe’ye ihtiyacı vardır. Güçlü bir Fenerbahçe, güçlü bir Galatasaray, güçlü bir Beşiktaş, güçlü bir Trabzonspor’dur aynı zamanda. Süper Lig’in imajı için bu gereklidir. Bakın, Fenerbahçe bu sene iddiasını erken kaybetti. Ne oldu! Şu anda yarışın içinde onlar da olsa, düşünsenize ne kadar renkli olurdu. Önümüzdeki sene iyi bir dönüş yapacaklardır.

KALAN 3 MAÇ ÇOK ÖNEMLİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da yeni sezonda takımı Lucescu’ya emanet etmek istiyor. 73 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, S.Bükreş ve Dinamo Bükreş’ten gelen teklifleri “Kariyerimde çalıştığım takımı bir daha çalıştırmam” diyerek geri çevirmişti. Tecrübeli çalıştırıcının bu prensibine sadık kalırsa Beşiktaş’ın teklifini geri çevirme ihtimali de bulunuyor. Yanal’ın F.Bahçe’de kalıp kalmayacağı ise Sarı-Lacivertli takımın kalan 3 karşılaşmada göstereceği performansa bağlı olduğu yorumları yapılıyor.

Akşam