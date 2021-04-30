30 Nisan 2021 Cuma 23:27 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 23:27

Fenerbahçe'den sezon başında kiralık olarak gittiği Zorya Luhansk'ta başarı bir performans gösteren Allahyar Sayyadmanesh için flaş bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna basınında yer alan habere göre, Shakhtar'ın ardından son şampiyon Dinamo Kiev de Allahyar transferi için yarışa girdi.

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, 19 yaşındaki İranlı golcüyü transfer listesine aldı. Allahyar bu sezon 22 resmi maçta 6 gole imza attı.

Sarı lacivertlilerin 2019 yılında 753 bin Euro bedelle kadrosuna kattığı Allahyar, geçen sezon Spor Toto 1.Lig ekiplerinden İstanbulspor'a bu sezon ise Zorya Luhansk'a kiralanmıştı.