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Lucescu göreve gelirse Bancu ile Manea'yı getirecek

Beşiktaş'ın el sıkıştığı Rumen teknik adam mesaiye erken başladı. Romanya'nın sağ beki Nicusor Bancu ile sol beki Cristian Manea imza atmaya hazır.

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Beşiktaş'ın teknik direktörlük için en güçlü adayı konumunda bulunan Mircea Lucescu daha imza atmadan kolları sıvadı.

Rumen teknik adam siyah-beyazlı kulübe gelmesi durumunda iki millî oyuncuyu da beraberinde getireceğini yönetime iletti. Beşiktaş'ın bu sezon sıkıntı çektiği bölgeleri saptayan tecrübeli çalıştırıcı, sağ ve sol bek için iki oyuncuyla iletişime geçti.

Gökhan Gönül'ün sık sık sakatlanmasını ve Adriano'nun da sezon sonunda büyük ihtimalle takımdan ayrılacak olmasını dikkate alan 73 yaşındaki teknik adam, Romanya Millî Takımı'nın sağ beki Nicusor Bancu ile sol beki Cristian Manea'yı Beşiktaş'a gelmeye ikna etti.

Manea bedelsiz

Nicusor Bancu, skorer kimliğiyle de öne çıkıyor. Yirmi altı yaşında, 1,83 boyundaki Bancu geride kalan sezonda altı defa fileleri havalandırarak çok başarılı bir performans sergiledi.

Romanya Millî Takımı'nın beş defa formasını giyen oyuncunun kulübü Craiova ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona eriyor. Lucescu'nun, Beşiktaş yönetimine verdiği raporda Bancu'nun 1,5 milyon avro bedelle transfer edilebileceğini iletti. Sol bek Cristian Manea ise 21 yaşına rağmen tam bir istikrar abidesi.

Takımı CFR Cluj'un şampiyonluğu garantilediği sezonda bütün kulvarlarda 40 maça çıkan Manea'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

(Türkiye)

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