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Spor

Lucescu imzayı atıyor!

Yunanistan ekiplerinden PAOK, teknik direktör Razvan Lucescu'nun sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

AA9 Şubat 2024 Cuma 20:24 - Güncelleme:
Lucescu imzayı atıyor!
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Yunanistan ekibi PAOK, Rumen teknik direktör Razvan Lucescu'nun sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Lucescu ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

PAOK'ta 2017-2019 yıllarında görev alan Lucescu, 2021'de tekrar takımın başına geçti. Tecrübeli çalıştırıcı, takımıyla ilk döneminde iki Yunanistan Kupası ve bir lig zaferi yaşadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 ve Yunanistan Kupası'nda yarı finale yükselen Lucescu yönetimindeki PAOK, bu sezon 21 haftası geride kalan Yunanistan Süper Lig'de ise 50 puanla zirvede yer aldı.

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