Lucescu'dan Beşiktaş itirafı
Mircea Lucescu, teknik direktörlük için Beşiktaş ile görüştüklerini fakat anlaşamadıklarını, bunun sebebinin de ekonomik gerekçeler olduğunu açıkladı.
Lucescu Rus basınına yağtığı açıklamada, "Beşiktaş ile önemli görüşmeler yaptım, Fikret Orman ile konuştum, İstanbul'a gittim fakat uzlaşamadık. Çünkü ben finansal sorunları olmayan bir kulüpte çalışmak istiyorum. Borçlar gecikmesin anlamında değil bu, Zenit'i hatırlayın. Geldiğimde Zenit'te de birçok yıldızın satışı yapıldı." dedi.
Siyah beyazlılarda Şenol Güneş sonrası Lucescu ile de görüşmeler yapılmış, sonrasında ise Abdullah Avcı göreve getirilmişti
SporX
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