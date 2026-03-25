2026 Dünya Kupası yolunda kritik maçta A Milli Takım'ımız ile karşı karşıya gelecek olan Romanya'da teknik direktör Mircea Lucescu, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan 80 yaşındaki teknik adam, "Yarın Avrupa'nın en güzel statlarından birisinde oynayacağız" dedi.

Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş'tan ayrıldığım zaman 2 sene daha sözleşmem vardı. Kulüpten hiç para almadım. Kalan parayı da stadyumun kapasitesinin büyütülmesi için feda ettim. Yarın Avrupa'nın en güzel statlarından birisinde oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Lucescu, "Her iki taraf için de zor bir maç olacak. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye'yi çok seviyorum. Burada çok büyük başarılarım oldu, çok şey kazandım ve kazandırdım. Türk Milli Takımı için birçok futbolcu buldum. Zeki Çelik bunlardan biri" dedi.

"Türkiye karşılaşmasını final maçı gibi görüyoruz, bunu da yarın akşam göstereceğiz. Burada kulüp takımıyla da oynadım. Türk seyircisi çok iyi baskı yapıyor ama biz alışığız, zaten böyle olacağını bekliyorduk. Seyirci tarafından çok büyük bir baskı olacak."