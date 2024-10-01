Lucescu'dan emeklilik açıklaması

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ülkesinin milli takımının kariyerindeki son takım olduğunu söyledi.

Rumen teknik direktör, "Çok uzun süren kariyerimi Romanya Milli Takımı'nda sonlandırmak için buraya geri dönme ihtiyacı hissettim." açıklamasında bulundu.

Romanya Milli Takımı ile hedefleri hakkında konuşan Lucescu, "Hedefimiz her maçı kazanmak. Futbolda bir şey söylemek ve bunu gerçekleştirebileceğinizden emin olmak zordur." sözlerini sarf etti.

Lucescu, Romanya'yı Dünya Kupası'na taşıması durumunda turnuvada 80 yaşında olacak. Deneyimli teknik adam, "Sağlığım elverdiği ve coşkum devam ettiği sürece varlığımın yardımcı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı'na Ağustos ayında geri dönmüştü. Rumen teknik adam, Türkiye'de Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmıştı.