İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2024 Salı / 28 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2225
  • EURO
    37,9036
  • ALTIN
    2933.99
  • BIST100
    9351.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Lucescu'dan emeklilik açıklaması

Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı'nın kariyerindeki son takım olduğunu açıkladı.

1 Ekim 2024 Salı 19:22 - Güncelleme:
Lucescu'dan emeklilik açıklaması
ABONE OL

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ülkesinin milli takımının kariyerindeki son takım olduğunu söyledi.

Rumen teknik direktör, "Çok uzun süren kariyerimi Romanya Milli Takımı'nda sonlandırmak için buraya geri dönme ihtiyacı hissettim." açıklamasında bulundu.

Romanya Milli Takımı ile hedefleri hakkında konuşan Lucescu, "Hedefimiz her maçı kazanmak. Futbolda bir şey söylemek ve bunu gerçekleştirebileceğinizden emin olmak zordur." sözlerini sarf etti.

Lucescu, Romanya'yı Dünya Kupası'na taşıması durumunda turnuvada 80 yaşında olacak. Deneyimli teknik adam, "Sağlığım elverdiği ve coşkum devam ettiği sürece varlığımın yardımcı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı'na Ağustos ayında geri dönmüştü. Rumen teknik adam, Türkiye'de Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmıştı.

  • Mircea Lucescu
  • Romanya Milli Takımı
  • Dünya Kupası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.