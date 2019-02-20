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Lucescu'dan flaş Galatasaray sözleri! 'İlk 11'de Türk oyuncuları yok'

Mircea Lucescu, Milli takımdaki görevinden ayrıldıktan sonra İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

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A Milli Takım eski teknik direktörü Lucescu, İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport'a görevden ayrılmasının ardından bu süreçte neler yaşandığını anlattı.

Türkiye Milli Takımı'ndaki görevinden istifa etmediğin ve aynı zamanda kovulma gibi bir durumun olmadığını söyleyen Lucescu, "Ne kovulma, ne istifa! Hiçbiri değil. Sözleşmemi 2 yıl daha uzatın veya yolları ayıralım dedim. Anlaşarak yolları ayırdık. Sonuçta önümüzde Avrupa Şampiyonası var ve bu kararı baştan almak daha doğru olur." dedi.

"GALATASARAY'IN 11'İNDE TÜRK FUTBOLCU YOK"

Lucescu, "Milli takımın yaş ortalamasını 30'dan 23'e çektim. Bunu da yabancı sınırı olmayan bir ülkede yaptım. Bakın Galatasaray'ın maçlarına. İlk 11'in hepsi abancı. Alt yaş gruplardan oyuncuları üst seviyeye çıkardım. Bu oyuncular ilerde A milli takımın temel direği olacaklar. Ancak Türkiye'de futbolun daha ileri seviyelere ulaşması için yerli futbolcuların daha fazla oynaması gerekiyor." dedi.

Merih Demiral, Ozan Kabak, Bursaspor'dan Burak, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı gibi Türkiye'de yetenekli genç oyuncuların olduğunu belirten Rumen teknik adam, "Bu oyuncular her zaman daha fazla oynamalı. Merih ve Ozan Avrupa'ya gtti. Türkiye'de yetenekli bir genç kuşak var. Bu oyuncular takımlarında daha fazla süre almalı." ifadleerini kullandı.

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