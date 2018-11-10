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Lucescu'ya Mert Günok tepkisi

Mert Günok'un milli davet almaması geniş yankı uyandırdı. Başakşehir, sosyal medya üzerinden göndermede bulundu.

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A Milli Futbol Takımı'nın, 17 Kasım'da İsveç ile Konya'da oynayacağı Uluslar Ligi maçı ve 20 Kasım'da Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel karşılaşmanın aday kadrosu belli oldu.

Alanyaspor'dan Merih Demiral, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Başakşehir'in başarılı kalecisi Mert Günok'un çağrılmaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. 

Başakşehir, Mert'in Avrupa'nın en az gol yiyen kalecisi olduğunu gösteren görseli paylaştı. Futbolseverler de Lucescu'yu eleştirdi.

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