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Spor

Lucescu'ya tehditler artıyor! ''Huzur içinde antrenman yapamayacak''

Ukrayna'da Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğüne geçen Mircea Lucescu'ya taraftarlardan tepkiler artmaya devam ediyor. Dinamo Kiev'in taraftar gruplarından birinin lideri olan Alexei 'Dexter', Rumen hocaya yönelik sert mesajlar verdi.

01 Ağustos 2020 Cumartesi 18:50 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 18:51
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Dinamo Kiev'in başına geçen Mircea Lucescu, taraftar gruplarının tepkileri ve tehditleri nedeniyle görevinden ayrılma kararı alsa da sonrasında görevine dönmüştü fakat taraftarların tepkileri dinmek bilmiyor. Son olarak Dinamo Kiev'in taraftar gruplarından birinin lideri olan Alexei 'Dexter', Rumen hocaya yönelik sert mesajlar verdi.

Hatırlanacağı üzere Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk kariyeri nedeniyle taraftarlarda büyük tepki görmüştü. Bunun sonrasında geçtiğimiz pazartesi günü istifasını sunmuş fakat başkan ile yaptığı görüşme sonrası salı günü göreve başlamıştı.

KABUL EDİLEMEZ!

News.ro'ya konuşan Alexei 'Dexter', "Taraftarlar kariyeri boyunca çizdiği profil nedeniyle Mircea Lucescu'ya karşı. Bunlar sadece Ukrayna kariyeri ile alakalı değil. Daha önce de Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti. Rusya'da onun için yer şeyin kötü olduğunu ve yere çakıldığını söyledi. Davranışları ağırbaşlı değil. Kabul edilemez. Dinamo'da yönetimin böylesine kötü bir üne sahip bir kişiyi takımın başına getirmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Lucescu'nun takımın başında olmasının kaosa neden olacağını aktaran Alexei, "75 yaşında neden böyle bir strese ihtiyacı olduğunu anlayamıyoruz. Tüm oyunlarda sürekli gerginlik olacak. Her yenilgide eleştirilecek. Huzur içinde antrenman yapamayacak. Taraftarlar stadyumlara giremediğinde bile gazeteciler, eski oyuncular baskı yapacak. Bu baskı da tüm takımı etkileyecek. 

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