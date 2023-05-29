Luciano Spaletti, Napoli'den ayrılıyor

Napoli kulübü başkanı Aurelio De Laurentiis, Teknik Direktör Luciano Spalletti'nin ayrılması hakkında konuştu.

Napoli kulübü başkanı Aurelio De Laurentiis, son günlerde Napoli'den ayrılması gündemde olan Luciano Spalletti hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan medyasına konuşan De Laurentiis, 'O özgür bir adam. Beni görmeye geldi ve bana her şeyini verdiğini söyledi. 1 yıl daha sözleşmesi var ancak bu yıl için izin almak istediğini belirtti. Ona hayır diyemedim. Kararına saygı duyuyorum. Bana çok şey kattı, ona çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

İtalyan çalıştırıcı Napoli'yi 33 yıl aradan sonra şampiyon yaptı.