Spor

Luciano Spalletti, Juventus'un yeni hocası oldu

İtalya Serie A'da Juventus'ta Igor Tudor'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Luciano Spalletti getirildi.

30 Ekim 2025 Perşembe 20:53
Luciano Spalletti, Juventus'un yeni hocası oldu
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Igor Tudor ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Luciano Spalletti'yi getirdi.

Igor Tudor'un gönderilmesinin ardından milli oyuncu Kenan Yıldız'ın da forma giydiği Juventus'un yeni teknik direktörü belli oldu. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, bir dönem Fenerbahçe ile de ismi anılan Luciano Spalletti'nin takımın yeni teknik direktörü olduğu belirtildi. Juventus kulübü, 66 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Juventus, Serie A'da 12 puanla 9. sırada yer alıyor.

  • luciano spalletti
  • juventus
  • teknik direktör

