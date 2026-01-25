İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Luciano Spalletti: Kenan Yıldız bir uzaylı

Luciano Spalletti, Napoli galibiyeti sonrası Kenan Yıldız için “uzaylı” benzetmesi yaparak milli futbolcuyu övgüye boğdu.

25 Ocak 2026 Pazar 23:24
Luciano Spalletti: Kenan Yıldız bir uzaylı
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Napoli'yi 3-0 yendikleri maçın ardından Kenan Yıldız ve Fenerbahçe'den transferi gerçekleşmeyen Youssef En-Nesyri için açıklamalarda bulundu.

"KENAN YILDIZ UZAYLI!"

Maçta performansı ve attığı golle öne çıkan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan övgüyle bahseden İtalyan teknik adam "Kenan Yıldız bir uzaylı. İnan bana dostum. Arada bir hata yapıyor ki normal olduğunu göstersin; ama değil. Bana güvenin, o gerçekten bir uzaylı." ifadelerini kullandı.

EN-NESYRI İÇİN AÇIKLAMA

Youssef En-Nesyri için açıklama yapan Spalletti "En Nesyri transferi olmadı mı? Sorun yok, Weston McKennie mükemmel bir santrfor! Çok az futbolcunun yaptığı işi yaparak derine geliyor ve pres yapıyor, önemli kararlar veriyor." açıklamasını yaptı.

"HOJLUND GİBİ BİRİ LAZIM!"

Forvet transferi için Napoli'den Rasmus Hojlund'ı örnek gösteren Spalletti, "Jonathan David birinci sınıf bir forvet ama Rasmus Hojlund gibi birine ihtiyacımız var!" dedi.

Popüler Haberler
