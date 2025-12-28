İSTANBUL 7°C / 1°C
28 Aralık 2025 Pazar
Spor

Luciano Spalletti: Kenan Yıldız'ı oğlum gibi seviyorum

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Pisa'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından milli futbolcu Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti.

28 Aralık 2025 Pazar 12:36
Luciano Spalletti: Kenan Yıldız'ı oğlum gibi seviyorum
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Pisa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Spalleti, 2-0 kazanılan maçta takımın ikinci golünü atan milli futbolcu Kenan Yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı.

"OĞLUM GİBİ SEVİYORUM"

"Kenan Yıldız'ı oğlum gibi seviyorum." diyen İtalyan teknik adam, "Her an maçı değiştirebilecek bir oyuncu." dedi.

Spalleti, "Kişiliği, rolünü bilmesi ve tavrı inanılmaz. Beni dinliyor ve aramızda bir uyum var." sözlerini sarf etti.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 7 gol attı ve 6 asist yaptı.

