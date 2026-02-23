Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti için kritik viraja girildi.

İtalyan devinde tecrübeli çalıştırıcının geleceğinin, sarı kırmızılı iki takım olan Galatasaray ve Roma ile oynanacak maçların sonuçlarına göre şekilleneceği öne sürüldü.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; son haftalarda üst üste alınan kötü sonuçlar, Spalletti üzerindeki baskıyı artırdı. Torino ekibi, son 5 resmi maçında galibiyet yüzü göremedi.

Siyah-beyazlılarda Galatasaray ve Roma karşılaşmalarının, Spalletti'nin takımın başındaki geleceği açısından belirleyici olacağı ifade edildi.

Teknik adamın koltuğunun ciddi şekilde sallandığı vurgulandı.

Juventus'un son 5 maçlık performansı şöyle:

Juventus 0-2 Como

Galatasaray 5-2 Juventus

Inter 3-2 Juventus

Juventus 2-2 Lazio

Atalanta 3-0 Juventus