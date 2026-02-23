İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2026 Pazartesi / 7 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8358
  • EURO
    51,7358
  • ALTIN
    7257.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Luciano Spalletti kritik virajda! Juventus'taki kaderi Galatasaray'a bağlı
Spor

Luciano Spalletti kritik virajda! Juventus'taki kaderi Galatasaray'a bağlı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Juventus'ta kriz devam ediyor. Son dönemde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Luciano Spalletti'nin takımdaki geleceği tartışma konusu oldu. Deneyimli teknik adamın Galatasaray maçında alacağı sonuç geleceği için belirleyici olacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ23 Şubat 2026 Pazartesi 13:50 - Güncelleme:
Luciano Spalletti kritik virajda! Juventus'taki kaderi Galatasaray'a bağlı
ABONE OL

Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti için kritik viraja girildi.

İtalyan devinde tecrübeli çalıştırıcının geleceğinin, sarı kırmızılı iki takım olan Galatasaray ve Roma ile oynanacak maçların sonuçlarına göre şekilleneceği öne sürüldü.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; son haftalarda üst üste alınan kötü sonuçlar, Spalletti üzerindeki baskıyı artırdı. Torino ekibi, son 5 resmi maçında galibiyet yüzü göremedi.

Siyah-beyazlılarda Galatasaray ve Roma karşılaşmalarının, Spalletti'nin takımın başındaki geleceği açısından belirleyici olacağı ifade edildi.

Teknik adamın koltuğunun ciddi şekilde sallandığı vurgulandı.

Juventus'un son 5 maçlık performansı şöyle:

Juventus 0-2 Como

Galatasaray 5-2 Juventus

Inter 3-2 Juventus

Juventus 2-2 Lazio

Atalanta 3-0 Juventus

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.