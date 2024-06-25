Luciano Spalletti: Oyuncularımdan daha fazlasını bekliyorum

Avrupa Şampiyonası'nın B Grubu 3. maçında Hırvatistan ile berabere kalarak gruptan çıkan İtalya'da teknik direktör Luciano Spalletti karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda normalin altında kaldıklarını söyleyen Spalletti, "Maçın sonunda böyle bir gol atıldığında her şey daha duygusal bir hal alıyor, çünkü artık kimse inanmıyordu ama oyuncular inanıyordu. Sahada sadece üç savunma oyuncusuyla kalmalarına rağmen kafalarını net tuttular ve çok az risk aldılar. Onları sadece gösterdikleri reaksiyon ve sahada böyle bir hücum dizilişiyle başa çıktıkları için tebrik edebilirim. İlk yarıda normal seviyemizin altındaydık. Eğer çok fazla yaratamazsak, çok fazla gol de atamayız. İstemeden oldu ama oyuncularımdan daha fazlasını bekliyorum çünkü bunu anlık olarak gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Çok fazla sıradan hata yaptıklarını söyleyen Luciano Spalletti şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Bu maçlar zor çünkü Hırvatistan çok güçlü bir takım, bu seviyede çok tecrübeliler ve karşılaştıkları herkese sorun çıkarabilirler. Kesinlikle sakin davranmadık. Eğer basit toplarla geriden oyun kurmakta zorlanıyorsak, o zaman hangi dizilişle ya da hangi taktik sistemle oynarsak oynayalım zorlanacağız demektir. İlk yarıda topu kesinlikle göze alamayacağımız şekilde kaybettik. Bu sağduyulu bir davranış değil. Eğer kaliteli oynamazsak, temel şeyleri yaparsak ve daha fazlasını yapmazsak, o zaman zorlanırız. Bu sistemle ilgili değildi, ilk yarıda çok çekingendik ama sahadaki tutum ve kaliteyle kıyaslandığında sistem önemsizdi. Kalitemiz var ama zaman zaman gerçekten sıradan hatalar yapıyoruz. Bugün gördüğümüzden daha iyi yeteneklerimiz var."