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Spor

Luciano Spalletti: Sahada pek çok güzel şey gördüm

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Arnavutluk'u 2-1 mağlup ettikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

16 Haziran 2024 Pazar 01:03 - Güncelleme:
Luciano Spalletti: Sahada pek çok güzel şey gördüm
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İtalya Teknik Direktörü Luciano Spalletti, EURO 2024'ün ilk maçında 2-1 kazanılan Arnavutluk maçının ardından konuştu.

Spalletti maçla ilgili, "Sahada pek çok güzel şey gördüm ama bunların hepsi bizi bir şeye götürmeli, yoksa ne anlamı var ki?' dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, 'Birkaç kez ileri giderek rakiplerimize büyük sorunlar yaratma fırsatımız oldu ama bunu yapmadık. İkinci yarıya iyi başladık ama sonra geri çekildik.' ifadelerini kullandı.

Barella ile ilgili de konuşan Spalletti, 'Kadromuzda 26 güçlü oyuncumuz olduğu için takımımız tek oyuncu olmadan da bu işin üstesinden gelebiliyor. Her şeyin tek bir kişiye bağlı olduğunu konuşmak yararlı değil." şeklinde konuştu.

  • Luciano Spalletti
  • İtalya Milli Takım
  • Arnavutluk maçı

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