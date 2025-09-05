İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

Luciano Spalletti'den Fenerbahçe'ye ret! Gerekçesi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken sarı-lacivertlilerin gündemine Luciano Spalletti gelmişti. Fakat İtalyan teknik adam, ailesiyle vakit geçirmek istediği gerekçesiyle kendisine gelen teklifi reddetti.

5 Eylül 2025 Cuma 14:31
Luciano Spalletti'den Fenerbahçe'ye ret! Gerekçesi ortaya çıktı
Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için gündeme gelen isimlerden biri Luciano Spalletti olmuştu.

İtalyan teknik adamın Fenerbahçe'ye cevabı ortaya çıktı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Luciano Spalletti, ailesiyle vakit geçirmek istediğini ve takım çalıştırmak istemediğini Fenerbahçe'ye iletti. 66 yaşındaki teknik adam, konunun yalnızca Fenerbahçe ile ilgili olmadığını, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu da ekledi.

Son olarak İtalya Milli Takımı'nda görev yapan Spalletti, haziran ayında görevinden ayrılmasından bu yana takım çalıştırmıyor.

FENERBAHÇE DİĞER ADAYLARA YÖNELECEK

Fenerbahçe, Spalletti'den gelen bu cevabın ardından listedeki diğer teknik adamlarla görüşmelere hız verecek.

