Luciano Spalletti'den Galatasaray açıklaması! ''Beni derinden etkiledi''

İtalyan devi Juventus ile yeni sözleşme imzalayan teknik direktör Luciano Spalletti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynadıkları karşılaşmaya ilişkin bir itirafta bulundu.

Juventus ile 2028 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalayan Luciano Spalletti, yeni sözleşmesinin ardından duygularını aktardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a elendikleri maçla ilgili bir itirafta bulunan İtalyan teknik adam, elenmelerinin ardından taraftarlarının takımı alkışlamasının Juventus teknik direktörü olarak yaşadığı en yoğun an olduğunu söyledi.

Spalletti, "Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimizde yaşadığımız büyük acı beni derinden etkiledi. Mağlubiyetin ardından taraftarlarımızın bizi alkışladığını ve etrafımızda kenetlenmek istediğini görmek benim için en etkileyici andı. Hepimiz aynı annenin çocuklar gibi hissettik. Çok güzeldi" diye konuştu.

Juventus ile yeni sözleşme imzalamasının kulüple ortak bir karar olduğunu ve tüm tarafların yeni sözleşme sürecine dahil olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Önemli bir sorumluluğumuz var. Burada, ilgili herkes için daha iyi koşullar sağlamak amacıyla fedakarlık yapma ve çalışma isteği görebilirsiniz" dedi.