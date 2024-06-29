Luciano Spalletti'den istifa sinyali!

EURO 2024'e veda eden İtalya'da teknik direktör Luciano Spalletti, geleceği için açıklamalarda bulundu.

Luciano Spalletti yaptığı açıklamada, "Sonuçtan dolayı özür diliyorum. Sorumluluk bana ait çünkü kadroyu ben seçtim. Bundan daha fazlasını yapamazdık." dedi.

Geleceği için açıklama yapan deneyimli teknik adam, "Geleceğim için Başkan Gravina ile konuşacağım. O bana her zaman harika davrandı. Konuşarak bir sonuca varacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden İtalyan teknik adam, "Bu turnuvada birkaç şey denedik ama bazı şeyleri değiştirmem gerektiği fikrine kapıldım. Bu insanların sanacağı kadar skandal bir sonuç değil. Zorlu bir gruptan çıkmayı başardık ama çeyrek finale gitmeyi başaramadık." diye konuştu

İtalya Milli Takım kaptanı Gianluigi Donnarumma ise, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz.' dedi.

Öz eleştiride bulunan Donnarumma, 'Turnuva boyunca kötüydük, bu gerçekten kabul edilemez. Kötü olduğumuzu kabul etmemiz lazım." yorumunu yaptı.