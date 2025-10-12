İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2025 Pazar / 20 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Luciano Spalletti'den Mauro Icardi sözleri! ''Sorun onda değildi''
Spor

Luciano Spalletti'den Mauro Icardi sözleri! ''Sorun onda değildi''

İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti, Inter döneminde sorun yaşadığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında konuştu. Spalletti, 'Sorun arka plandaydı. Mauro'dan çok, onun çevresindekilerden dolayı.' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ12 Ekim 2025 Pazar 16:16 - Güncelleme:
Luciano Spalletti'den Mauro Icardi sözleri! ''Sorun onda değildi''
ABONE OL

İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti, Inter döneminde sorun yaşadığı Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Spalletti, Arjantinli futbolcuyla yaşadığı sorunun Icardi'den çok golcü futbolcunun çevresinden kaynaklandığını söyledi.

Trento'da düzenlenen Spor Festivali'nde konuşan Spalletti, Inter dönemiyle ilgili, "Inter'de hayal kırıklığına uğradım ve açıkçası üzüldüm. Zor durumlarla bizzat ilgilenmem gerekti." dedi.

Inter'de sorun yaşadığı Mauro Icardi ile ilgili konuşan 66 yaşındaki teknik direktör, "Inter'de Icardi ile yaşadığım gibi hoş olmayan durumlarla başa çıkmak zorunda kaldım. Icardi, harika bir adam, profesyonel ve ceza sahasında gördüğüm en iyi oyunculardan biri. Sorun arka plandaydı. Mauro'dan çok, onun çevresindekilerden dolayı." dedi.

Luciano Spalletti, daha önce de yayımlanan otobiyografisinde Mauro Icardi ile yaşadığı krizin Arjantinli golcünün eski eşi Wanda Nara'dan kaynaklandığını dile getirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.