İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti, Inter döneminde sorun yaşadığı Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Spalletti, Arjantinli futbolcuyla yaşadığı sorunun Icardi'den çok golcü futbolcunun çevresinden kaynaklandığını söyledi.

Trento'da düzenlenen Spor Festivali'nde konuşan Spalletti, Inter dönemiyle ilgili, "Inter'de hayal kırıklığına uğradım ve açıkçası üzüldüm. Zor durumlarla bizzat ilgilenmem gerekti." dedi.

Inter'de sorun yaşadığı Mauro Icardi ile ilgili konuşan 66 yaşındaki teknik direktör, "Inter'de Icardi ile yaşadığım gibi hoş olmayan durumlarla başa çıkmak zorunda kaldım. Icardi, harika bir adam, profesyonel ve ceza sahasında gördüğüm en iyi oyunculardan biri. Sorun arka plandaydı. Mauro'dan çok, onun çevresindekilerden dolayı." dedi.

Luciano Spalletti, daha önce de yayımlanan otobiyografisinde Mauro Icardi ile yaşadığı krizin Arjantinli golcünün eski eşi Wanda Nara'dan kaynaklandığını dile getirmişti.