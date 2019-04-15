Luci-Guti formülü
Beşiktaş bir taraftan Süper Lig’de en azından Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için mücadelesini sürdürürken, diğer yandan da Şenol Güneş’in yerine gelecek sezon takımı emanet edeceği yeni teknik direktörünü arıyor.
- StarSpor
Başkan Fikret Orman’ın Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmayı tribünden izleyen A Milli Takım’ın eski hocası Mircea Lucescu ile maç sonrası bir görüşme yapıp, prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi. Orman’ın Luci’nin yardımcılığı için de “Yeni sezonda tek adam olmaya hazırım” diyen Guti Hernandez’i iknaya çalıştığı belirtiliyor. Guti ikna edilemezse Sergen Yalçın’a yardımcılık teklif edileceği öğrenildi.
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