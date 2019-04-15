Luci-Guti formülü Beşiktaş bir taraftan Süper Lig’de en azından Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için mücadelesini sürdürürken, diğer yandan da Şenol Güneş’in yerine gelecek sezon takımı emanet edeceği yeni teknik direktörünü arıyor.