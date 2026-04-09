Önümüzdeki sezon Oosterwolde'yi satmayı düşünen Fenerbahçe ve 32'ye ayak basacak Abdülkerim'in yerini güncellemek isteyen Galatasaray, Kolombiyalı stoper için birbirine girdi. Bologna forması giyen 27 yaşındaki başarılı futbolcuda hayli sert bir savaş verilebilir. İtalyan medyasına göre Lucumi'yi Inter, Barcelona gibi takımlar da istiyor. İngiltere'den Bournemouth ve Sunderland'in önemli teklifler yapabileceği de belirtildi. Fcınter1908 adlı site; Resto del Carlino'nun imzalı haberini derledi ve şu bilgileri geçti:

EN GÖZDE SAVUNMA OYUNCUSU

"Barcelona, bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce peşinde olduğu bir başka Serie A savunmacısına olan ilgisini yeniden canlandırdı. Lucumi, aylardır piyasadaki en gözde savunmacı isimlerden biri. İngiltere'den Sunderland ve Bournemouth gibi Premier Lig kulüpleri ile Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Türk takımları, piyasayı kızıştırmaya hazır durumda. Oyuncunun 2027'de bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığı için kalıcı transfer kaçınılmaz gibi görünüyor. Barcelona'nın kararlı bir adım atması halinde piyasa yükselebilir.

DECO ORTALIĞI KARIŞTIRACAK

Katalan kulübünün temsilcisi Deco bu anlaşmayı hızlıca sonuçlandırmak istiyor. Bu stratejik hamle, Inter'in konumunu sarsabilir ve pazardaki diğer takımları mücadeleden alıkoyabilir. Lucimi'nin fiyat etiketi başlangıcı 25 milyon euro olarak tahmin ediliyor fakat Barcelona bu seviyeyi yükseltebilir." 1.87'lik oyun kurucu profilindeki stoper Lucimi, özellikleri bakımından Avrupa'da ön plana çıkmış bir oyuncu. 35 kez de Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giyerek uluslararası alanda önemli bir deneyime sahip.