Lugano deplasmanda kazanıp avantajı kaptı!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 11 maçla tamamlandı.
Trabzonspor, sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 1-0 yenildi. Bordo-mavililerin Rapid Wien'i elemesi durumunda play-off'lardaki olası rakibinin belirleneceği eşleşmede Braga ile Servette 0-0 berabere kaldı.
LUGANO DEPLASMANDA KAZANDI
Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede ise Lugano, deplasmanda Partizan'ı 1-0 mağlup etti.