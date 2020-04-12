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Spor

Lugano'dan Cavani'ye transfer önerisi!

Paris Saint Germain'in Uruguaylı yıldızı Edinson Cavani, sezon sonunda Fransız kulübünden ayrılacak. Sözleşmesinin son senesinde olan yıldız futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. Cavani'ye Diego Lugano'dan flaş bir öneri geldi.

12 Nisan 2020 Pazar 18:32 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 18:32
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Sezon sonunda PSG ile bitecek sözleşmesini uzatmayacak olan Edinson Cavani'nin yeni adresi merakla bekleniyor. Konuyla ilgili yakın arkadaşı eski Fenerbahçeli Diego Lugano'dan ilginç bir öneri geldi.

Club Octubre isimli Arjantin radyosunda konuşan Sao Paulo kulübünün yöneticilerinden Diego Lugano yakın zamanda Cavani'nin Boca Juniors ile anlaşma zemini araması ile ilgili haberler üzerine kendi önerisini arkadaşına empoze etmeye çalıştığını söyledi. Lugano, "O Boca'ya gitmeden önce benimle Sao Paulo'ya gelecek." ifadelerini kullandı.

İSPANYA İHTİMALİ DURUYOR

Ligin devre arasında Atletico Madrid ile anlaşan ancak kulübünün izin vermemesi nedeniyle transferinin gerçekleşmediği Cavani'nin İspanya ihtimalini açık tuttuğu belirtiliyor.

PSG'de bu sezon 14 maça çıkan ve 4 gol atan Cavani Fransız ekibinde oynadığı 7 sezonda kulüp tarihinin en fazla gol atan ismi olmayı başarmıştı.

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