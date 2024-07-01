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Spor

Lugano'dan Fenerbahçe taraftarını üzen haber!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi Lugano, UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle sarı lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 10:50 - Güncelleme:
Lugano'dan Fenerbahçe taraftarını üzen haber!
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, İsviçre'deki ilk maç için sarı-lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu.

İsviçre temsilcisinden yapılan Türkçe açıklamada, "UEFA, Fenerbahçe ile Lugano arasında 23 Temmuz tarihinde oynanacak maç için Fenerbahçe taraftarlarına stadyum yasağı getirdiğini bildirmiştir. Bu nedenle, Thun Stockhorn Arena'nın misafir taraftarlara ayrılmış bölümü kapalı kalacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının bu maç için bilet satın almaları yasaklanmıştır." denildi.

Kulüp, maçın bilet satışlarının da başladığını duyurdu.

Eşleşmede ilk maç 23 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

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