17 Temmuz 2020 Cuma 19:20 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 19:21

Arjantin Ligi takımlarından Velez Sarsfield'da forma giyen 24 yaşındaki Perulu savunmacı Luis Abram'ın talipleri artıyor. Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan genç stoper için devreye giren son takım İspanyol ekibi Real Betis oldu.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ ARTTI



Peru basınından Libero'da yer alan haberde oyuncunun hem kulüp hem de milli takımla sergilediği başarılı performansın ardından Avrupa'dan taliplerinin arttığına dikkat çekildi.

27 Şubat 1996'da Peru'nun Lima şehrinde dünyaya gelen Luis Abram, 1.80 boyunda ve stoper mevkinde forma giyiyor. İtalyan pasaportuna da sahip olan Abram, sol ayaklı stoper olmasıyla öne çıkıyor. Kariyerine ülkesinin takımı Sporting Cristal Lima II'de başlayan Abram, daha sonra Sporting Cristal Lima A Takımı ve Club Atletico Velez Sarsfield'da forma giydi. Öte yandan Abram, ilk kez 24 Mayıs 2016'da sırtına geçirdiği Peru Milli Takım formasıyla şimdiye dek 20 maça çıkarken 1 gol üretti.