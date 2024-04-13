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Spor

Luis Alberto ayrılık kararını resmen açıkladı! ''Sözleşmemi feshedin''

Lazio'nun tecrübeli oyuncusu Luis Alberto, takımdan ayrılma kararı aldığını resmen açıkladı.

13 Nisan 2024 Cumartesi 14:38 - Güncelleme:
Luis Alberto ayrılık kararını resmen açıkladı! ''Sözleşmemi feshedin''
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Lazio'nun İspanyol futbolcusu Luis Alberto, takımı ve geleceğiyle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha, kariyeriyle ilgili aldığı kararları kamuoyuyla paylaştı.

"TEK BİR EURO İSTEMİYORUM"

İtalyan ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, takımına sözleşmesini feshetmesini ve kendisine verilen paranın başka futbolcular için kullanılabileceğini söyledi. Alberto, "Başkalarına yer açmanın zamanı geldi. Artık tek bir euro bile istemiyorum, bu para başka oyuncular için kullanılabilir" dedi.

İspanyol futbolcu bu sezon takımıyla 39 resmi maçta forma giydi. 39 resmi maçta 4 gol atıp ve 8 asist üreten başarılı futbolcu, 2.837 dakika süre buldu.

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