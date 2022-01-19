Hürriyet 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:11 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:11

Teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra futbol şubesini yeniden yapılandırma kararı alan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve yönetimi, dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor... Hürriyet'in haberine göre; sarı kırmızılılar, keşfedip çok düşük paralara transfer ettiği genç yetenekleri parlatıp, astronomik fiyatlara satma konusunda bir dünya markası olan futbol adamı Luis Campos ile el sıkıştı

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CUMA GÜNÜ DETAYLAR GÖRÜŞÜLECEK

Yarın İstanbul'a gelecek olan Campos, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı stattan izleyecek. 57 yaşındaki Portekizli futbol adamı, cuma günü sarı kırmızılı yöneticilerle masaya oturup anlaşmanın detaylarını görüşecek. Dünya futbolunda çok önemli bir yeri olan Luis Campos'un alınacak ve satılacak futbolcuların transferlerinde başkan Elmas ve yönetime danışmanlık yapacağı öğrenildi.

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2004'TE MENDES'LE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Esasında UEFA Pro Lisans sahibi bir teknik direktör olan Campos, Portekiz'de vasat takımlarda çalıştıktan sonra 2004'te dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes için futbolcu izlemeye başladı. Dünyanın dört bir yanında oyuncu araştırması yapan Campos, 2012'de Jose Mourinho'nun isteği üzerine Real Madrid'de scout şefi oldu; bir yıl sonra da Monaco Kulübü'nde transfer operasyonlarının başına getirildi.

YÜZLERCE MİLYON EURO KÂR ETTİRDİ

Monaco'da çalıştığı 4 yılda kendisinin keşfedip toplam 142.75 milyon euro maliyetle transfer ettiği Martial, Lemar, Fabinho, Bernardo Silva, Kondogbia, James Rodriguez, Ronny Lopes, Carillo ve Saint-Maximin, toplam 480 milyon euroya satıldı. Monaco'ya transferden 337,25 milyon euro kazandıran Campos, 2017'de Lille Kulübü'ne sportif direktör oldu.

NİCOLAS PEPE VE OSİMHEN'İ DE PARLATTI

Hünerlerini burada da gösteren Luis Campos'un toplam 54.9 milyon euroya transfer ettiği Nicolas Pepe, Osimhen, Leao, De Preville, Mendes ve Malcuit 225.4 milyon euroya satıldı ve kulüp 170.5 milyon euro kâr etti. Türkiye'den Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı da Lille'e götüren Campos, Aralık 2020'de Fransız kulübünden ayrıldı.