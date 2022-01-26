Luis Campos kararını verdi! Burak Elmas şaşkın

Fotomaç 26 Ocak 2022 Çarşamba 12:07 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 12:07

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transfer sihirbazı olarak bilinen ve Avrupa'nın en iyi sportif direktörlerinden biri olarak kabul edilen Luis Campos'u özel olarak İstanbul'a davet etmişti. İstanbul'a gelen ve Galatasaray'ın Kasımpaşa ile Trabzonspor maçlarını tribünden takip eden Campos, bu danışmanlık için kendisine teklif edilen 50 bin euro'yu aldı. Türkiye'den ayrıldı.

Gerçekleşen görüşmelerin ardından Burak Elmas ve Luis Campos'un anlaşmaya vardığı tecrübeli direktörünün kariyerini Türkiye'de sürdüreceği haberleri ortaya çıkmıştı. Ancak Fransa'dan bu gelişmelerin aksi yönünde haberler geldi...

Fransız sitesi Telefoot'tan Julien Maynard'ın haberine göre; Luis Campos Galatasaray'a sportif direktör olarak katılmayacak.

Haberin detaylarında Galatasaray ve Campos'un, içerisinde sportif direktörlüğünde dahil olduğu bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiği ancak Campos'un kendisine yapılan bu teklifi reddettiği bildirildi.