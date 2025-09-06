Luis de la Fuente: Bu seviyede maçlara hazırız

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, A Milli Takım'ımıza karşı oynayacakları kritik maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

İspanyol teknik adam, Ferran Torres'in durumu ve ilk 11'le ilgili gelen sorunun ardından, "Hala hazırlık sürecimiz devam ediyor. Son antrenmanda bazı detaylara bakacağız. Oyuncuların durumları önemli. Bütün bunları değerlendirdikten sonra ilk 11 için karar vereceğiz. Bir çok kriter var. Bunları gözeterek bir karar vereceğiz." dedi.

Luis de la Fuente, Konya'daki atmosferle ilgili, "Yarın burada büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola ve ülkelerine olan tutkularını biliyoruz. Geçen yıl EURO2024 tecrübesi yaşadık. Orada baskı ve yoğunluk seviyesi çok yüksek maçlara çıktık. Bu seviyede maçlara hazırız. İyi bir atmosfer olacağına eminim ama biz buna alışkınız." yanıtını verdi.

Başarılı teknik adam, Arda Güler ve Lamine Yamal ile ilgili gelen soru sonrası, "İkisi de harika oyuncular. Çok gençler. Çok büyük potansiyelleri var. Bizim tarafa bakınca, Lamine sahip olduğumuz için çok şanslıyız. İkisi de çok değerli ve ikisi de çok genç." sözlerini sarf etti.

RODRI: GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM

Öte yandan takımın yıldız orta sahası Rodri ise "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Oldukça uzun bir dönemdi. Çok hırslı bir şekilde döndüm. Fiziksel olarak herhangi bir problemim yok. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Türkiye, yenilmesi zor bir takım. Kaliteli bir takımla karşılaşacağız. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler gibi önemli oyunculara sahipler" dedi.